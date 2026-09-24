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المباريات الودية
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معاينة المباراة الودية بين الولايات المتحدة وبيرو: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
بيرو
الولايات المتحدة الأمريكية
ماوريسيو بوتشيتينو
تايلر آدمز
كافان سوليفان

معاينة شاملة لمباراة منتخب الولايات المتحدة ضد بيرو في مباراة ودية. نتحدث عن التكتيكات، وأخبار الفريق، والحالة الفنية، والمزيد.

تنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بيرو يوم 26 سبتمبر 2026 في الساعة 16:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:30 بتوقيت غرينتش.

بوتشيتينو يراهن على اللاعبين الشبان

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة تجريبية تضم 13 لاعبًا لم يسبق لهم اللعب دوليًا، بمتوسط أعمار يقل عن 23 عامًا. ويستحق كافان سوليفان، موهبة فيلادلفيا يونيون البالغ من العمر 16 عامًا، المتابعة بعد أن ساهم في 12 هدفًا خلال 26 مباراة في MLS في 2026. ولتحقيق التوازن، يوفر النجمان المخضرمان تايلر آدامز وأنتوني روبنسون الخبرة المطلوبة بشدة. ويحصل كريستيان بوليسيتش وفولارين بالوجون على راحة خلال هذه السلسلة من المباريات ضد بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

بيرو تسعى لإعادة البناء بعد دورة مخيبة للآمال

يمر منتخب بيرو بمرحلة إعادة بناء بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم عن منطقة الكونميبول. وسيكون المخضرمون البيروفيون بيدرو جاييسي، ويوشيمار يوتون، والمهاجم جيانلوكا لابادولا، من ركائز الفريق. كما يعتمد الفريق بشكل كبير على إريك نورييجا، لاعب غريميو، في مركز الارتكاز، وعلى ظهيري الجنب ماركوس لوبيز (إف سي كوبنهاغن) وأوليفر سونه (بيرنلي).

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

التشكيل المتوقع للولايات المتحدة الأمريكية

فريس؛ فريمان، تراستي، ريتشاردز، روبنسون؛ آدامز، بيرهالتر؛ ديست، تيلمان، رينا؛ داونز.

أخبار الفريقين والقوائم

الحالة الفنية

أمريكا

أمريكا - المستوى

باراجواي
ف4-1
أستراليا
ف2-0
تركيا
خ3-2
البوسنة
ف2-0
بلجيكا
خ1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بيرو

بيرو - المستوى

بوليفيا
ف2-0
السنغال
خ2-0
هندوراس
ت2-2
هايتي
ف1-2
إسبانيا
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

الولايات المتحدة الأمريكيةتعادلبيرو
1
1
0
المباريات الودية
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الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
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بيرو
بيرو
1
انتهت
المباريات الودية
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الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
2
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بيرو
بيرو
1
انتهت
3الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

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