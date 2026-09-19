مانشستر سيتي ضد سندرلاند: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند يوم 20 سبتمبر 2026 في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مانشستر سيتي يستضيف سندرلاند المنتفض

يعود مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد لمواجهة سندرلاند في الجولة الخامسة من موسم 2026-27 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فوز شاق في الديربي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب التزاماته في الكأس بمنتصف الأسبوع، يسعى سيتي إلى استغلال أفضلية الأرض للبقاء قريبًا من صدارة الترتيب. أما سندرلاند، فإن رحلته إلى مانشستر بعد مواجهتين صعبتين تواليًا تمثل اختبارًا كبيرًا لتنظيمه الدفاعي أمام هجوم انفجاري.

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هدف هالاند يحسم دراما الديربي أمام 10 لاعبين

يدخل مانشستر سيتي مباراة الأحد بمعنويات مرتفعة بعد انتزاعه فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 في الديربي أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة (13 سبتمبر). وعلى الرغم من طرد فيل فودين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 23، أظهر سيتي انضباطًا تكتيكيًا هائلًا قبل أن يكسر إرلينغ هالاند الجمود في الدقيقة 59. وجاءت هذه النتيجة بعد الفوز خارج الأرض على بورتو بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا، والانتصار على أرضه 1-0 على كوفنتري سيتي، ليواصل سيتي انطلاقته القوية المبكرة.

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دروس قاسية لسندرلاند أمام عمالقة دوري الأضواء

يتوجه سندرلاند إلى ملعب الاتحاد سعيًا لاستعادة توازنه بعد خسارته على أرضه 2-0 أمام أرسنال في الجولة الرابعة (12 سبتمبر). وصمد رجال ريجيس لو بريس طوال الشوط الأول السلبي، لكنهم استقبلوا هدفًا في الدقيقة 57 من برونو غيمارايش قبل أن يحسم بوكايو ساكا النتيجة بركلة جزاء متأخرة. ويأمل سندرلاند في الاستفادة من الصلابة الدفاعية التي منحته تعادلًا 1-1 خارج أرضه أمام برينتفورد وفوزًا 1-0 على هال سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية في وقت سابق من الشهر.

هل يمكن للكتلة المتوسطة لسندرلاند إبطاء آلة سيتي؟

تاريخيًا، فرض مانشستر سيتي سيطرته على الاستحواذ في مبارياته على أرضه، معتمدًا على عناصر إبداعية مثل ريان شرقي وأنطوان سيمينيو لتموين إرلينغ هالاند. وسيعتمد سندرلاند على تنظيمه الدفاعي في الكتلة المتوسطة بقيادة غرانيت تشاكا وكيفن دانسو ودانيال بالارد لتعطيل مسارات التمرير المركزية لسيتي، مع السعي لإطلاق برايان بروبي في هجمات مرتدة سريعة. ومع وجود نقاط مبكرة مهمة على المحك، تعد مواجهة الأحد بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

مانشستر سيتي: دوناروما؛ نونيز، دياز، غويهي، غفارديول؛ أندرسون، فرنانديز؛ نداي، شرقي، سيمينيو؛ هالاند

سندرلاند: رويفس؛ موكييلي، دانسو، بالارد، ميثالي؛ تشاكا، صديقي؛ مونييه، لو فيه، أنغولو؛ بروبي

أخبار الفريقين والقوائم

سيفتقد مانشستر سيتي خدمات فيل فودين، الذي يقضي عقوبة الإيقاف بعد بطاقته الحمراء في ديربي مانشستر. كما أن جيريمي دوكو غير متاح أيضًا بسبب الإصابة، ما يترك ماريسكا بخيارات محدودة على الأطراف قبل المباراة. وستتم إضافة مزيد من تحديثات أخبار الفريق كلما اقترب موعد انطلاق اللقاء.

يسافر سندرلاند إلى مانشستر من دون رينيلدو، الموقوف عن هذه المباراة. كما يغيب كل من حبيب ديارا ورومان ماندل بسبب الإصابة، ما يقلص أكثر خيارات لو بريس في الهجوم ووسط الملعب.

الحالة الفنية

يصل مانشستر سيتي وهو في حالة رائعة، بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وتتضمن هذه السلسلة فوزه 1-0 في الديربي على ملعب مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي، وانتصاره 2-0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل سيتي ثمانية أهداف واستقبل أربعة، وكان أكثر عروضه إقناعًا الفوز 4-1 خارج أرضه على كريستال بالاس. وتؤكد الانتصارات الخمسة المتتالية مدى الثبات الذي بناه ماريسكا في وقت مبكر من الموسم.

أما حالة سندرلاند في الفترة الأخيرة فكانت أكثر تباينًا، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام أرسنال، كما خسر أيضًا 2-1 أمام إيبسويتش تاون في وقت سابق من هذه السلسلة. وتُظهر النتائج الإيجابية أمام هال سيتي في كأس كاراباو وفولهام في الدوري أنه قادر على حصد النقاط، لكن الهزيمتين المتتاليتين في آخر مباراتين تنافسيتين خارج أرضه ستثيران قلق لو بريس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب سندرلاند في يناير 2026، وهي نتيجة أعقبت فوز مانشستر سيتي على أرضه 3-0 على سندرلاند في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز مانشستر سيتي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال هدف واحد.