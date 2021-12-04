معاناة وسوء حظ .. مصطفى محمد أمام ألتاي بالدوري التركي

عاد النجم المصري مصطفى محمد، للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه جلطة سراي، في مباراته أمام ألتاي، بعد غياب عن التشكيل الأساسي الفترة الماضية.

وتعادل جلطة سراي أمام ألتاي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

ولم يظهر مصطفى محمد بالمستوى المنتظر منه خلال مباراة فريقه جلطة سراي أمام ألتاي، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف، ولكنه نال الإشادة من بعض الجماهير، والتي أكدت على أنه عانى من عدم تمرير زملائه الكرة له.

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ونستعرض سويًا بالأرقام، ما قدمه مصطفى محمد رفقة جلطة سراي، خلال مباراة ألتاي بالدوري التركي..

ماذا قدم مصطفى محمد مع جلطة سراي أمام ألتاي؟

لعب مصطفى محمد أساسيًا لمدة 68 دقيقة، حتى شارك بدلًا منه السنغالي مباي دياني، الذي سجل هدفًا في تعادل جلطة سراي أمام ألتاي.

وسدد مصطفى محمد الكرة 5 مرات طوال المباراة، منهم مرة واحدة على المرمى، و 2 خارج المرمى، وتسديدة واحدة تصدى لها الدفاع، وراوغ مرة واحدة ولكن بشكل غير ناجح.

وكانت لمحمد كرة واحدة في العارضة، وأتيحت أمامه فرصة محققة للتهديف ولكنه لم ينجح في استغلالها، ولمس مصطفى الكرة 18 مرة.

ومرر اللاعب المصري الكرة 6 مرات منهم 5 تمريرات صحيحة وواحدة خطأ، واشترك في 4 التحامات أرضية، لينجح في 2 منهم ويخسر 2، كما أنه اشترك في التحام هوائي واحد وخسره.

وخسر مهاجم جلطة سراي الاستحواذ على الكرة 3 مرات، وارتكب خطأ واحد، وعلى المستوى الدفاعي استطاع أن يشتت 3 كرات.