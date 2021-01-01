معاناة ريال مدريد تتواصل .. تجدُّد إصابة كارباخال

كارباخال يخرج بعد 25 دقيقة فقط من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تجددت إصابة الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الدولي الإسباني داني كارباخال بعد مرور 25 دقيقة فقط من المواجهة أمام فالنسيا ليغادر الملعب مصابًا.

وكان كارباخال يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، ليعود لـ 25 دقيقة فقط قبل أن يصاب من جديد،و هذه المرة على مستوى الفخذ الأيمن.

وبالأمس، تلقى ريال مدريد والمدير الفني له زين الدين زيدان أخبارًا إيجابية قبل مواجهة فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني باستعادة نجميه المصابين داني كارباخال ولوكاس فاسكيز.

تأكدت الأخبار السارة لزيدان، حيث تعافى الثنائي داني كارباخال ولوكاس فاسكيز من إصابتهما، حيث عادا يوم الجمعة لإكمال الحصة التدريبية بشكل طبيعي مع المجموعة بنفس الوتيرة.

ولكن بمجرد مشاركته أساسيًا في المباراة تجددت إصابة كارباخال، حيث لم يلعب سوى 25 دقيقة فقط قبل أن يشعر بانزعاجات يخرج على إثرها من المباراة قبل انقضاء النصف ساعة الأولى.

ووفقًا للمؤشرات الأولية فإنه على الأرجح لن يكون متواجدًا في مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا والتي تجمع بين ريال مدريد وأتالانتا الأسبوع المقبل.

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في الوقت الحالي لا شك أن زين الدين زيدان يواجه أسوأ موسم لكارباخال في ريال مدريد، حيث لعب 12 مباراة فقط من أصل 31 ولديه إجمالي 917 دقيقة، أي أنه لعب 38.71% فقط من إجمالي دقائق الموسم.