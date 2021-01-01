معاناة ريال مدريد الهجومية مستمرة حتى عودة بنزيما، فمتى يعود الفرنسي؟!

ريال مدريد يعاني هجوميًا في غياب كريم بنزيما، فمتى يعود الهداف الفرنسي لخط هجوم الملكي؟

عانى ريال مدريد من خسارة جديدة للنقاط في سباق قمة ترتيب الدوري الإسباني مساء الإثنين بعد التعادل مع ريال سوسييداد بهدف لمثله.

جاء هذا التعادل في ظل غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يغيب عن المشاركة مع النادي الملكي بسبب الإصابة.

إصابة اللاعب بحسب ما ذكر ريال مدريد في بيان سابق هي عدم راحة في العضلة الضامة، ولم يكن من المفترض أن يستمر غيابه لكل تلك الفترة.

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وكان اللاعب قد غاب بالفعل عن مواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني، كما تغيب عن لقاء ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي ضد أتالانتا.

وصرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن اللاعب يتحسن في المؤتمر الصحفي لمباراة الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكنه لم شارك.

النادي أمامه عدة مواجهات صعبة سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا حيث يواجه أتلتيكو مدريد ومن بعده إلتشي، ثم يستضيف أتالانتا في إياب دور الـ 16.

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد شارك في 21 مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن، سجل 12 هدفًا خلالهم وصنع خمسة.