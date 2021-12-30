معاناة برشلونة مع كورونا "عرض مستمر" بثلاث إصابات جديدة

يبدو أن معاناة نادي برشلونة الإسباني مع الإصابات بعدوى فيروس كورونا في صفوفه تزداد في الفترة الحالية.

برشلونة أعلن صباح الخميس عن ظهور 3 إصابات جديدة في صفوفه بفيروس كورونا، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها النادي.

وأصدر برشلونة بيانًأ عبر حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف خلاله عن إصابة ثلاثي جديد في صفوفه.

ماذا جاء في بيان برشلونة؟

بيان برشلونة، الذي أصدره صباح الخميس، جاء فيه: "اللاعبون سيرجينيو ديست، وفيليبي كوتينيو، وعبد الصمد الزلزولي تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "اللاعبون في حالة صحية جيدة وتم عزلهم في منازلهم، والنادي أبلغ السلطات الصحية المعنية بالأمر".

ما هو موقف برشلونة مع فيروس كورونا؟

وبعد إصابة الثلاثي كوتينيو، والزلزولي، وديست، فإن برشلونة واصل معاناته مع فيروس كورونا في صفوفه.

وارتفع بذلك عدد إصابات فيروس كورونا في صفوف النادي الكتالوني إلى عشرة لاعبين دفعة واحدة.

اللاعبون المصابون من صفوف برشلونة، هم عثمان ديمبيلي، وصامويل أومتيتي، وجافي، وداني ألفيش، وكليمون لونجليه، وجوردي ألبا، وبالدي، بالإضافة إلى الثلاثي الجديد.

معاناة قبل مباراة مايوركا

ومع الإصابات الجديدة، فإن برشلونة يعيش معضلة حقيقية قبل مواجهة ريال مايوركا يوم الأحد 2 يناير 2022، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

قواعد رابطة الدوري الإسباني تُلزم تشافي بالاعتماد على 7 لاعبين من الفريق الأول على أقل تقدير في قائمة مباراة مايوركا، لكن الفريق الآن لا يملك سوى خمسة لاعبين فقط في القائمة من الفريق الأول.

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