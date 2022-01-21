معاناة برشلونة لا تنتهي .. عملية جراحية لفاتي وتهديد بالغياب للموسم القادم!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الشاب أنسو فاتي قد يضطر للخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته الأخيرة التي تعرض لها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TV3"، والتي أكدت أن الحد الأدنى لغياب اللاعب قد يصل إلى ثمانية أسابيع.

ولو خضع اللاعب لعملية جراحية ستطول فترة غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر أو أكثر وهو ما قد يهدد بانتهاء الموسم بالنسبة له.

وكان برشلونة قد أصدر بيانًا اليوم أوضح خلاله أن إصابة اللاعب في حاجة للمزيد من الفحوصات والمتابعة لتحديد فترة غيابه.

وكتب النادي: "يعاني فاتي من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، وستكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لتحديد النطاق الكامل للمشكلة".

وأضاف:"المهاجم الشاب شارك كبديل في الشوط الثاني في مباراة الخميس ضد بيلباو في كأس الملك، واضطر للانسحاب من اللقاء في الوقت الإضافي".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا مساء الخميس عقب الخسارة من أتلتيك بيلباو بهدفين لثلاثة في الوقت الإضافي بمشاركة فاتي.







