معاقبة مشجع توتنهام لإلقائه قشر الموز على آرسنال!
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تقرر معاقبة أحد مشجعي توتنهام هوتسبر بالإيقاف عن حضور مباريات كرة القدم لأربعة أعوام إلى جانب تغريمه.
جاء ذلك على خلفية ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال، والذي انتهى بفوز الأخير 4-2، حين ألقى المشجع أفيروف بانتيلي قشرة موز على الجانرز خلال احتفالهم بهدف بيير اميريك أوباميانج.
وأقر بانتيلي، سائق سيارة نقل يبلغ من العمر 57 عاماً، بإلقائه لقشر الموز، ولكنه نفى أن يكون للأمر علاقة بأي رابط عنصري.
ولكن على الجانب الآخر اعتبرت المحكمة أن الموز كان لفتة واضحة بعد هدف سجله لاعب أسمر البشرة.
أيضاً تم تغريم بانتيلي مبلغ 500 جنيه استرليني، إلى جانب 100 جنيه للعنصرية، بالإضافة إلى المصاريف البالغة 135 جنيه أيضاً.