معاقبة لاتسيو بسبب العنصرية

تزايد كبير في الحوادث العنصرية مؤخراً

هيثم محمد تويتر

قرر الاتحاد الأوروبي معاقبة لاتسيو بسبب العنصرية من قبل جماهيره في لقاء الفريق أمام رين في مسابقة الدوري الأوروبي.

جماهير لاتسيو وجهت هتافات عنصرية بحق لاعبي رين من أصحاب البشرة السمراء في انتصار الفريق الإيطالي بهدفين لواحد قبل أسبوعين.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن أجزاء من ملعب لاتسيو سيتم إغلاقها في لقاء الفريق المقبل على أرضه أمام سيلتيك، وهي الجزء المخصص لجماهير الأولتراس خلف المرمى.

وأضاف البيان أن الفريق وُقع عليه عقوبة بلعب لقاء خلف أبواب مغلقة، ولكن مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، كما سيدفع غرامة 20 ألف يورو، وسيطلب منه رفع لافتات تحث على المساواة.

وأصدر لاتسيو في وقت سابق بياناً ندد فيه بالقرار وقال إنه عقاب ثقيل، وأكد على رفضه تصرفات قلة من الجماهير، وأنه يرفض أي أفعال عنصرية، كما أنه سيقوم بالاستئناف على القرار.

وتعددت الوقائع العنصرية هذا الموسم في الملاعب الأوروبية، وآخرها أزمة مباراة بلغاريا وإنجلترا في تصفيات أمم أوروبا وما تبعها من أحداث بعد تصرفات جمهور أصحاب الأرض.