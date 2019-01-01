النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

معاقبة رئيس التعاون السعودي بسبب الهلال والقاسم يعلق

التعليقات()
محمد القاسم
الهلال حقق تعادلًا صعبًا أمام التعاون وتوقيت التعادل أغضب محمد القاسم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة محمد القاسم؛ رئيس نادي التعاون، إثر ما بدر منه عقب مواجهة الهلال، التي أقيمت أول أمس الأحد.

وكانت المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعدما تمكن الزعيم من التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

إحصائية – 15 تغييراً في تشكيلة الهلال لتحقيق فوزين فقط

اختيارات المحررين

اللجنة قرر تغريم القاسم 30 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف بعدما قام بمهاجمة طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء، عبر وسائل الإعلام وعلى حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان رئيس التعاون قد صرح عبر نهاية اللقاء أنه الحكم أضاف شوطًا ثالثًا حتى يتمكن الهلال من إدراك التعادل، كما كتب عبر "تويتر": "الحمد لله، أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على ما قدموه وللجماهير الحاضرة الرائعة، تقنية الـVAR وجدت للعدل وليست للقهر"، وهو ما أدى لمعاقبته.

وأبدى القاسم تعجبه من معاقبته بداعي مهاجمة الحكام، حيث اكتفى بإعادة نشر تغريدته متسائلًا: "إساءة!!!!!".

يذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الهلال في الصدارة برصيد 36 نقطة.

الموضوع التالي:
سون: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول واستمتع
الموضوع التالي:
وصول أولى صفقات الاتحاد السعودي إلى جدة
الموضوع التالي:
أوزيل يحدد موعد عودته للمشاركة مع أرسنال
الموضوع التالي:
فيديو - كأس الملك | مفاجأة بإطاحة البكيرية بالقادسية والباطن والفيحاء يتأهلان
الموضوع التالي:
توتنهام يستعيد الوصافة مؤقتًا بفوزٍ على كارديف
إغلاق