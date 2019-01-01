معاقبة بريشيا بسبب الهجوم العنصري ضد بيانيتش

الاتحاد الإيطالي يتخذ الإجراء التأديبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعرض نادي بريشيا الصاعد حديثاً إلى الدوري الإيطالي لعقوبة الإغلاق الجزئي لملعبه من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

جاء ذلك عقب تعرض جماهيره لميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز يوفي 2-1.

وكان بيانيتش قد سجل هدف الفوز للبيانكونيري، ليطلق الجماهير ضده لفظ Zingaro، الذي يعني "غجري".

وكان اللاعب البوسني قد أدان تلك الهتافات العنصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أمس.

يذكر أن روما الإيطالي قد عاقب أحد مشجعيه بالإيقاف مدى الحياة إثر هجومه العنصري على جوان جيسوس مدافع الفريق.