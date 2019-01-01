معاذ حجي: ندرس استخدام تقنية الفيديو في جميع البطولات الإفريقية المقبلة

بطولة إفريقيا للشباب حققت نجاحًا كبيرًا

تحدث معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في مصر، وعن النجاح الكبير للبطولة وما قدمته الدولة المصرية للمساهمة في ذلك.

وتأهل المنتخب المصري لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في مباراة النهائي يوم الجمعة الماضي في ستاد القاهرة الدولي، بعدما ضمن الثنائي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

شارك 8 منتخبات إفريقية أوليمبية في البطولة التي أقيمت في مصر وانطلقت يوم 8 نوفمبر الجاري، مقسمين على مجموعتين الأولى في ستاد القاهرة والثانية في ملعب السلام.

وقال معاذ حجي في تصريحات بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "البطولة حققت نجاحًا كبيرًا ونشكر الدولة المصرية على ما قدمته من أجل نجاح هذه المباريات وخروجها بشكل مميز".

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفكر في الوقت الحالي استخدام تقنية الفيديو خلال المرحلة المقبلة في جميع البطولات الإفريقية بعد ان اثبتت نجاحها في بطولة إفريقيا للكبار الماضية".

إقرأ أيضًا - طبيب منتخب تونس يوضح تفاصيل إصابة فرجاني ساسي

وتابع حجي: "التحكيم الإفريقي جيد للغاية ويتقدم ويتطور يومًا بعد يوم، ونسعى لتطوير العنصر النسائي فيه، خاصًة بعد مشاركة 3 سيدات في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا".

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي ونظيره كوت ديفوار، إلى أولمبياد طوكيو، وينتظر الفائز من غانا وجنوب إفريقيا لمعرفة صاحب البطاقة الثالثة والذي سيخطف تذكرة الذهاب إلى اليابان في الصيف المقبل.