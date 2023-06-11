حضور خاص لفينيسيوس جونيور في نهائي دوري الأبطال بإسطنبول

لم يلعب ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، كان الحاضر الغائب بالمباراة وحظي بدعم كبير قبل انطلاق النهائي.

أقيم حفل فني قبل انطلاق المباراة النهائية على ملعب كمال أتاتورك في إسطنبول، من بين المغنين كانت البرازيلية أنيتا التي دعمت فينيسيوس على طريقتها.

وخرجت المغنية البرازيلية لأداء فقرتها بقميص كُتب على ظهره "فيني جونيور" وهو ما أسعد نجم ريال مدريد كثيرًا ليعلق بـ "ستوري" على إنستجرام بصورة أنيتا ويقول لها: "أنت رائعة"، أما على حسابه الشخصي على تويتر فكتب لها "أحبك أنيتا".

وكانت أنيتا قد ظهرت بقميص داعم لفينيسيوس جونيور في إطار حملة دعم موسعة للاعب البرازيلي داخل بلاده أو في العالم كله بعد تعرضه لموجة من العنصرية في ملاعب إسبانيا طالب حتى رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بردعها والتصدي لها داعمًا نجم منتخب بلاده.

وبعد الحفل والدعم توج مانشستر سيتي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على إنتر الإيطالي 1-0 في النهائي.