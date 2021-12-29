مطالب مادية فلكية من ديمبيلي تتسبب في انهيار مفاوضات التجديد مع برشلونة

تعثرت مفاوضات التجديد بين عثمان ديمبيلي وبرشلونة مرة أخرى، بعد اجتماع كان يفترض أن يكون حاسمًا عُقد بين وكيل اللاعب، سيسوكو، وإدارة البرسا يوم الأربعاء ولم يسفر عن جديد يُذكر.

وكانت الصحف الإسبانية في وقت سابق أعلنت أن الاتفاق موجود وحاضر بين ديمبيلي وبرشلونة حول التجديد، قبل أن تخرج أنباء أخرى تتحدث عن "تلاعب" الدولي الفرنسي بإدارة جوان لابورتا.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، لذلك فبعد ساعات قليلة يمكنه التفاوض والتوقيع أينما شاء مجانًا، لذلك يريد البرسا حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

ماذا حدث بين ديمبيلي وبرشلونة يوم الأربعاء؟

الصحفي جيرارد روميرو قال أن الاجتماع بين وكيل ديمبيلي وبرشلونة يوم الأربعاء كان سلبيًا للغاية ولم يشهد جديدًا سوى الاختلاف المعتاد بين الطرفين.

الطلبات المادية لديمبيلي أتت كبيرة وبعيدة كل البعد عن التي وضعتها مسبقًا إدارة برشلونة، وهو ما تسبب في زيادة المعاناة خلال المفاوضات.

النادي لم يخف خيبة أمله من كيفية سير الحوار بين الطرفين، فكان من المتوقع أن تكون جلسة الأربعاء هي الحاسمة ويُعلن بعدها على الفور التجديد.

هل يرحل ديمبيلي عن برشلونة؟

ورغم التعثر الجديد، إلا أن مسؤولي برشلونة يؤمنون بحظوظ النادي في التجديد لديمبيلي، وذلك بسبب رغبة اللاعب نفسه بالاستمرار بكتالونيا.

صحيح أن الاتفاق تواجد من ناحية المبدأ بين الطرفين، إلا أن المطالب الاقتصادية تجعل المهمة أشبه بالمستحيلة إلا إن قرر اللاعب التضحية بشدة.

ووفقًا للصحفي روميرو، طلب وكيل ديمبيلي راتبًا إجماليًا بقيمة 40 مليون يورو لموكله مع حصوله على 20 مليون يورو آخرين كمكافأة على التجديد والولاء.

بالطبع هذا لا يتناسب مع الوضع الصعب في برشلونة اقتصاديًا، بجانب أنه مبالغ جدًا فيه قياسًا بما قدمه اللاعب في خمس سنوات مع البلوجرانا.

ما هو موقف ديمبيلي الحالي مع برشلونة؟

بعد العودة من الإصابة في نوفمبر ظهر ديمبيلي بصورة جيدة مع برشلونة، لكنه لم يدم طويلًا وتعرض لإصابة أخرى أبعدته عن الملاعب لبقية العام.

وبعد أن كان من المفترض أن يعود مع انطلاق 2022، تفاجأ برشلونة بأن داهم اللاعب الشاب فيروس كورونا، ليبتعد عن مباراتي مايوركا وليناريس على أقل تقدير.

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