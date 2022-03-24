مطالبات جماهيرية سعودية بتجنيس رومارينيو من أجل كأس العالم

بعد أن نجح المنتخب السعودي في الوصول إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر نهاية العام الجاري، انتشرت أخبارًا تفيد بأن البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو"؛ مهاجم نادي الاتحاد، يطالب بالتجنيس للمشاركة في كأس العالم رفقة الأخضر.

رومارينيو يقدم مستوى مذهل رفقة نادي الاتحاد الموسم الحالي، حيث ينافس على صدارة قائمة الهدافين، بالإضافة إلى قيادته للعميد لتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحد الحسابات المهتمة بأخبار الكرة البرازيلية واللاتينية، نشر تصريحًا منسوبًا لرومارينيو، يعبر فيه الأخير عن عدم ممانعته التجنيس من أجل المشاركة رفقة المنتخب السعودي.

اللاعب البرازيلي هنأ المنتخب السعودي على الصعود للمونديال، وتمنى التجنيس من أجل اللعب بقميص الأخضر في كأس العالم 2022.

وبعد انتشار تلك التصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاعلت الجماهير السعودية معه بشكل واسع، خاصة جماهير نادي الاتحاد التي تعشق اللاعب.

حصرياً ||



رومارينهو : أبارك لمنتخب السعوديه التأهل لكأس العالم و أتمنى المشاركه في كأس العالم معهم ، فأنا أحب السعوديه و لا مانع لدي بتشريف هذا الوطن في حال كان هنالك طريقه قانونيه بتواجدي معهم في مونديال 2022 .#Romarinho #Copa pic.twitter.com/279R4EWFh8 — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) March 24, 2022

وأصبح وسم "تجنيس رومارينيو مطلب"، الأكثر تداولًا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث قامت الجماهير بتوجيه مطالبها إلى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل التحرك في هذا الملف.

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المنتخب السعودي حسم صعوده لكأس العالم 2022، بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون مقابل، ليتأهل الأخضر إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.