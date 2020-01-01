مطالبات باستخدام نظام التنس في تطبيق الـ VAR

هل تمزج تقنية الفيديو بين كرة القدم والتنس مستقبلًا؟

يبدو أن الاقتراحات التي تقدم من أجل تعديل نظام تطبيق تقنية الفيديو ستتواصل، حيث تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم العديد من الخطابات مؤخرًا.

ونصت هذه الخطابات والتي جاءت من أندية إيطالية على ضرورة إدخال تعديل على نظام تطبيق تقنية الفيديو بحيث تكون كما يحدث في التنس.

المزيد من الفرق

وتريد الأندية التي طالبت بذلك أن يتم الأمر من خلال الاعتماد على نظام التحديات الموجود في تطبيق خاصية عين الصقر في ملاعب التنس.

ويحدث ذلك بأن يكون للاعب عدد من التحديات لقرار الحكم في حال شعر بالتشكك في صحته، فإن كان تحديه صحيحًا لا يخصم من عدد التحديات الموجود لديه.

وتريد الأندية أن يكون للمدرب المتضرر من القرارات التحكيمية حق الاعتراض لأن يتم العودة ومشاهدة اللقطة مرة أخرى والتأكد منها.

ويهدف ذلك إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في قرارات الحكام حتى تكون أكثر دقة وحتى تقل نسبة الأخطاء الموجودة رفم اعتماد التقنية.

تقنية الفيديو (VAR) وأبرز 10 قرارات أثارت الجدل في كرة القدم

يذكر أن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز خصوصًا قد خلف الكثير من الاعتراضات عليها نظرًا للآلية التي تطبق بها.