مصير هازارد الرحيل .. ميلان يستعد للسطو على صفقة ريال مدريد الخيالية!

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، قد حددت سعر التخلي عن لاعب الفريق إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وكان اللاعب البلجيكي قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 46 مليون أخرى كإضافات ومكافآت.

ولم يقدم اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، المستوى المطلوب منه منذ وصوله، بسبب كثرة إصاباته وتراجع مستواه وغيابه عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة، مما جعل فريقه يفكر في عرضه للبيع.

وبالفعل بحسب الأنباء الصحفية، فإن إدارة الفريق الملكي، عرضت هازارد للبيع خلال يناير الجاري، وطلبت الحصول على 50 مليون يورو للتخلص منه.

وكانت التقارير الصحفية، قد ربطت الجناح البلجيكي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، من بوابة وست هام الذي مستعد لدفع ما طلبه ريال مدريد، ولكن سيواجه مشكلة في تحمل راتب اللاعب.

ودخل نيوكاسل على خط مفاوضات التعاقد مع هازارد، ويمكنه تحمل راتب اللاعب وكذلك ما طلبه ريال مدريد، كذلك الأمر ينطبق على تشيلسي فريق هازارد السابق الذي يريد استعادته ارتبط بالتعاقد معه في الفترة القادمة.

وحسبما ذكر موقع "Fichajes"، فإن هناك فريقًا جديدًا دخل في مفاوضات مع هازارد وهو ميلان الإيطالي، الذي يريد الظفر بخدماته لمساعدة الفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن سيتعين على هازارد خفض جزء من راتبه للانتقال إلى سان سيرو.