مصير موسى أم إعادة الاكتشاف؟ .. بيريرا واللغز المُحير

المتسرعون هم ضحايا أنفسهم، أفضل وصف لموقف ماتيوس بيريرا محترف الهلال، بعد ما بدر منه تجاه مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم.

موقف لا يُحسد عليه، يمر به البرازيلي ماتيوس بيريرا حاليًا مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم وناديه الهلال، بعد الذي حدث في مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

بيريرا لم يظهر بالمستوى المطلوب منه خلال ديربي الرياض، ليتم تبديله، ولكن هذا التصرف أثار غضبه، ليوجه بعض العبارات الغاضبة إلى ليوناردو جارديم.

الوضع الآن هو أن العلاقة بين بيريرا وجارديم أصبحت متوترة للغاية، بالرغم من أن اللاعب اعتذر عما بدر منه لمدربه، ولكن البرتغالي رفض هذا الاعتذار.

جارديم مازال متمسكًا حتى اللحظة بعدم استمرار بيريرا، واللاعب مازال يتدرب بشكل منفرد بعيدًا عن الفريق، واستبعده مدربه عن قائمة الفريق الأساسية والاحتياطية خلال الفترة الماضية.

ماذا قدم بيريرا مع الهلال بالدوري السعودي حتى الآن؟

لعب بيريرا مع الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم في 9 مباريات، لم يسجل أي هدف، وصنع 5 أهداف، كما صنع 17 فرصة للتهديف، منهم 10 فرص مؤكدة.

وأتيحت أمام اللاعب البرازيلي فرصة واحدة للتهديف لم يستغلها جيدًا من أجل تسجيلها هدف، وسدد الكرة 19 مرة، منهم 4 فقط على المرمى، 41 خارج المرمى و 5 تصدى لها المدافعين.

ماتيوس بيريرا مرر الكرة 367 مرة، منهم 312 تمريرة صحيحة و 55 تمريرة خاطئة، وإجمالًا لم يظهر اللاعب البرازيلي بالمستوى المنتظر منه.

وتعرض بيريرا لسيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب مستواه وعدم قدرته على تسجيل أي هدف، كما طالب البعض بضرورة رحيله عن الهلال.

لماذا ظهر بيريرا بهذه الكيفية مع الهلال؟

علينا جميعًا أن نتذكر بأن بيريرا هو أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية، بعدما تعاقد معه نادي الهلال مقابل 17 مليون يورو، في صفقة تاريخية الجميع تحدث عنها.

ما حدث مع بيريرا من ضغط جماهيري كبير، يذكرنا بالنيجيري أحمد موسى لاعب النصر، الذي كان أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية قبل ماتيوس، حيث لم يظهر هو الآخر بالمستوى المنتظر منه.

قتال الهلال على الصفقة، وقيامه بدفع هذه الأموال الطائلة للتعاقد مع هذا اللاعب، هو الأمر الذي جعل الجميع يتوقع بأن اللاعب القادم سيقوم بفعل كل شيء وحده، سيدافع ويهاجم ويسجل الأهداف ويضع الخطة وكل شيء.

بيريرا جاء إلى السعودية ووجد هذا الكم الهائل من الضغوطات تنتظره، وعدم الظهور بالمستوى المنتظر منه كان أمرًا طبيعيًا، فما تعرض له لا يتحمله أي شخص إطلاقًا.

ما هو الحل الأنسب لبيريرا الآن؟

لا يوجد أمام بيريرا الآن سوى اختيار أمر من 2، إما الاستمرار مع الهلال والتدرب منفردًا ومحاولة تحسين أوضاعه مع مدربه جارديم، والاستمرار مع الفريق.

ولكن عليه أن يبدأ صفحة جديدة مع نادي الهلال، وأن يركز على تقديم كل ما لديه لخدمة الفريق الأزرق، وأن يصالح الجماهير التي تنتظر منه الكثير والكثير.

وأما عن الطريق الأمر الثاني، فهو البحث عن عرض آخر والعودة إلى أوروبا أو الانتقال إلى أي فريق سواء بالدوريات العربية أو الأوروبية، أو حتى العودة إلى البرازيل.

لا خلاف على أن ماتيوس لاعب كبير ويمتلك قدارت رائعة، ولكنه يحتاج إلى الدعم من الجميع الآن، ومساعدته على إخراج أفضل ما لديه لخدمة كيان نادي الهلال.

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