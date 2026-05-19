مصير لم يتحقق .. أنطوان جريزمان الموهبة التي أخطأت بوصلة العظمة!

منذ اليوم الأول لظهور المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان على ساحة كرة القدم العالمية كان مكتوبًا له عظمة أكبر بكثير مما حققها على أرض الواقع.

كان يمتلك كل المقومات الفنية والبدنية التي تجعله واحدًا من أساطير اللعبة التاريخيين لكنه اختار طريقًا آخر أبعده تمامًا عن منصات التتويج الكبرى.

لم يكن ينقصه الموهبة ولا الذكاء الميداني بل كان ينقصه الرؤية الثاقبة في إدارة مسيرته الاحترافية خارج المستطيل الأخضر.

لقد أثبتت الأيام أن الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة أسطورة خالدة بل يجب أن تقترن باختيارات صحيحة في أوقات حاسمة وهو ما افتقده اللاعب الفرنسي طوال مسيرته.

الخوف من الأضواء الساطعة

في الوقت الذي كانت فيه أندية القمة مثل برشلونة وريال مدريد تتسابق للحصول على خدماته في أوج عطائه الكروي مع سوسييداد قرر أن يضع نفسه في خانة لاعب آخر تمامًا غير الذي كان المفروض أن يكون عليه.

فضل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد رافضًا المستوى الأعلى من التنافسية والضغوطات الإيجابية التي تصنع الأبطال الحقيقيين.

هذا القرار المبكر قلص من سقف طموحاته وجعله بعيدًا عن الأضواء الكثيفة التي تسلط عادة على نجوم الصف الأول في الأندية ذات التاريخ العريق.

لقد اختار أن يكون النجم الأوحد في فريق يلعب بأسلوب دفاعي متحفظ عوضًا عن أن يكون عنصرًا فاعلًا في منظومة هجومية كاسحة تبرز إمكانياته الحقيقية وتضعه في صدارة المشهد العالمي.

وعندما قرر أخيرًا التمرد على واقعه وتصحيح مساره بالانتقال إلى صفوف برشلونة جاءت الخطوة متأخرة جدًا وفي توقيت سيء للغاية.

ذهب إلى الفريق الكتالوني في وقت كان النادي يعاني فيه من انهيار إداري وفني واضح وتراجع لجيل ذهبي سيطر على الساحة لسنوات.

هذا الانتقال الذي جاء في غير محله أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن اللاعب لا يمتلك الرؤية الصحيحة لاختيار وجهته ولا يعرف متى يتخذ الخطوة المناسبة في الاتجاه الصحيح.

لقد دخل إلى بيئة غير مستقرة فتاهت موهبته وسط الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالنادي ليخرج منها خالي الوفاض ويعود مجددًا إلى نقطة الصفر وكأنه لم يغادرها أبدًا.

عدالة كرة القدم القاسية

بسبب هذه الخيارات غير الموفقة والمتخبطة عاقبته كرة القدم بقسوة شديدة حيث لم يتذوق طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني طوال مسيرته الممتدة.

المفارقة المؤلمة هي أن أتلتيكو مدريد حصد اللقب بمجرد رحيله بينما كان فريقه الجديد يعاني الأمرّين وحينما عاد لفريقه السابق كان فريقه الجديد برشلونة هو من يتوج بالبطولة.

ورغم أن خسارته للقب دوري أبطال أوروبا قد تعزى أحيانًا إلى سوء التوفيق في المباريات النهائية أو لسوء حظه بالاصطدام الدائم بفريق ريال مدريد في طريقه نحو الكأس إلا أنه يبدو عادلًا تمامًا أن لاعبًا بهذا السوء في اتخاذ القرارات المصيرية لا يجب أن يحقق بطولة كبرى مع ناديه، فكرة القدم تكافئ الشجعان الذين يعرفون متى يقتنصون اللحظة المناسبة وهو لم يكن واحدًا منهم.

حتى على الصعيد الدولي ومع إنجازاته الكبيرة بقميص المنتخب الفرنسي لم ينل حقه الكامل من الثناء والتقدير الذي يتناسب مع حجم تأثيره الميداني.

فرغم تأثيره الواضح والملموس في قيادة منتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة أمم أوروبا في عام 2016 ثم مساهمته الفعالة والمحورية في التتويج بلقب كأس العالم في عام 2018 ظل دائمًا بعيدًا عن الإشادة المطلقة التي يستحقها.

لقد كان العقل المدبر والمحرك الأساسي لخطوط الفريق لكن الأضواء كانت تسرق منه دائمًا لصالح زملائه في خط الهجوم.

مسيرته المتعثرة مع الأندية التي ستظل محصورة في لقطة جمالية هنا وهدف رائع هناك ليس إلا ألقت بظلالها على إنجازاته الدولية فجعلت الكثيرين يترددون في وضعه في مصاف الأساطير التاريخيين للكرة العالمية.

بيت القصيد

في النهاية تبقى مسيرته محصورة في دور الرجل الثاني أو الظل الذي لم يجرؤ يومًا على التقدم بثبات للعب دور البطولة المطلقة.

لقد ارتضى طوال مشواره أن يكون مجرد بيتًا لقصيد كان من الممكن جدًا أن يكتب بحروف من ذهب لو أنه امتلك الشجاعة الكافية والذكاء لاختيار المكان والزمان المناسبين لصناعة مجده الشخصي.

عوضًا عن ذلك فضل التخبط في قرارات جعلت منه لاعبًا لم يحقق مصيره أبدًا وظل يدور في حلقة مفرغة من الاختيارات الخاطئة التي حرمته من أن يعتلي المنصة التي كانت معدة له سلفًا.

مسيرته ستظل درسًا قاسيًا في كيفية إهدار الفرص التاريخية وكيف يمكن للقرارات الخاطئة أن تقتل أعظم المواهب الكروية وتمنعها من معانقة المجد الذي تستحقه.