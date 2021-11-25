مصير حمدالله والطريق الصحيح .. صافرات الإنذار تلاحق عمر السومة

خدمت الظروف النادي الأهلي بشكل غير مباشر، في أزمة نادي النصر والمغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد قرار فسخ التعاقد معه، وذلك في ظل الحالة غير المرضية التي يظهر عليها النجم السوري عمر السومة مع الراقي.

السومة مازال يعاني من عدم الظهور بشكل جيد مع الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث لم يظهر بالمستوى المعهود منه خلال المواسم الأخيرة، وهو الأمر الذي يجعله دائمًا في مرمى الانتقادات من جانب جماهيره.

وبالتزامن مع هبوط مستوى السومة، كان يعاني أيضًا عبد الرزاق حمد الله من نفس الأمر، وهو ما تسبب في الانتقادات الحادة ضده من جانب جماهير النصر، فالوضع كان متشابهًا بشكل كبير.

ولكن الاختلاف في الأمر قد يكون هو عدم إثارة السومة للمشاكل داخل نادي النصر، عكس حمد الله الذي كان دائمًا ما يثير المشاكل، خاصة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي.

ويأتي قرار نادي النصر بفسخ التعاقد مع حمد الله، كجرس إنذار قوي لعمر السومة، بأنه لا مجال للتهاون مع أي لاعب في الدوري السعودي مهما كان قدره ونجمه ساطع، العبرة فقط بالأداء داخل الملعب.

النجم السوري أمام طريقين عليه الاختيار بينهما، إما أن يعيد حساباته ويبحث عن العودة للتألق، أو الاستسلام ويظل كما هو على مستواه الباهت الذي لا يقنع به أحد.

الطريق الأول إذا سلكه السومة واستطاع استعادة رونقه من جديد، بالتأكيد هو الأفضل، وسيساعد الأهلي على تحقيق طموحاته، كما سيفرض نفسه كأفضل المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وأما عن الطريق الثاني هو الأصعب، سيكون السومة في أزمة كبيرة، لأنه سيكون في ورطة مع النادي الأهلي، والضغط الجماهيري قد يدفع الإدارة لاتخاذ قرارات غير متوقعة، قد تصل إلى فسخ التعاقد معه من أجل إحضار لاعب بديل له.

ماذا قدم السومة الموسم الماضي؟

لعب عمر السومة الموسم الماضي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 24 مباراة، سجل فيهم 12 هدف وصنع 3 أهداف فقط، وصنع 27 فرصة للتهديف.

وأتيحت أمام السومة 25 فرصة مؤكدة للتهديف، سجل منهم 7 وأهدر 18 فرصة محققة للتهديف، وسدد الكرة 105 مرة، منهم 40 تسديدة على المرمى و 53 خارج المرمى، و 12 تسديدة تصدى لها دفاعات الخصوم.

عمر السومة مرر الكرة 427 مرة، منها 278 تمريرة صحيحة و149 تمريرة خاطئة، بنسبة نجاح في التمريرات وصلت إلى 65.11%.

الموسم الماضي هو أقل نسبة تهديفية لعمر السومة منذ أن انضم للنادي الأهلي، حيث الموسم الأقل منه في رصيد الأهداف كان 2017-2018، حيث سجل 11 هدفًا فقط، ولكن في 14 مباراة، وغاب عن معظم مباريات فريقه بسبب الإصابات.

وبعد دراسة أرقام السومة خلال المواسم الأخيرة، نجد أن منحنى مستواه في هبوط خطير، حيث سجل الموسم قبل الماضي 19 هدفًا في 25 مباراة، والموسم الماضي أقل.

وأما عن الموسم الحالي، فإن السومة سجل 3 أهداف فقط في 10 مباريات لعبها، ومر من الدوري السعودي حتى الآن 12 جولة، فهل يتمكن السومة من تعديل أوضاعه؟

بكل تأكيد عمر السومة هو واحد من أفضل وأهم المهاجمين العرب خلال السنوات الأخيرة، ولكن الآن أمامه الفرصة لاستعادة مستواه المعهود والمنتظر منه، وبالتأكيد هو قادر على تجاوز هذه الفترة الصعبة.

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