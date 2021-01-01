مصير بيكيه .. مفاجأة في تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان

مواجهة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

يستضيف برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

الإصابات كانت قد ضربت برشلونة تحديدًا في الخط الدفاعي بإصابة الثنائي جيرارد بيكيه وأراخو قبل أن يكون هناك بصيص من الأمل في الأيام الأخيرة.

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برشلونة أعلن بالفعل قائمته لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم والتي شهدت تواجد بيكيه العائد من الإصابة.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نشرت التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان اليوم.

التشكيل جاء خاليًا من جيرارد بيكيه رغم تواجده في التدريبات خلال الأيام الأخيرة حيث شككت الصحيفة في جاهزيته الكاملة للمباراة وبالتالي سيتواجد في قائمة البدلاء

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي

ضجيج وألعاب نارية



جماهير برشلونة احتشدت خارج فندق إقامة لاعبي باريس سان جيرمان



الجماهير الكتالونية تحاول منع لاعبي الفريق المنافس من الراحة قبل مباراة دوري الأبطال pic.twitter.com/xKajOYFYOU — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2021

تير شتيجن

سيرجينو ديست - لونجليه - مينجويزا - جوردي ألبا

بوسكيتس - دي يونج - بيدري

ديمبيلي - ميسي - جريزمان

يُذكر أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء 10 مارس المقبل في فرنسا.

سبورت تضع بيكيه أساسياً

صحيفة سبورت الكتالونية نشرت هي الأخرى تشكيلًا متوقعًا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان.

التشكيل جاء بنفس ما قالته موندو ديبورتيفو مع مشاركة جيرارد بيكيه في مكان مينجويزا.