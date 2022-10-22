مصيره مُعلق .. اختبار يحدد موقف الشهراني من كأس العالم

ينتظر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، التقارير الطبية التي سيستلمها الأسبوع المقبل، بشأن الحالة الصحية لياسر الشهراني الظهير الأيسر للأخضر.
الشهراني قد يغيب عن كأس العالم
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وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن الشهراني دخل مرحلة العلاج المكثف على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في عيادة ناديه الهلال، بعد أن سمح له الجهاز الفني بمغادرة معسكر المنتخب المقام في الإمارات.
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ومن المقرر أن يخضع ياسر الشهراني نهاية الأسبوع القادم لاختبار طبي وبدني، سيحدد موقفه من الدخول للتدريبات الجماعية مع المنتخب السعودي من عدمها.
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وإذا فشل الشهراني في تلك الاختبارات، سيواصل مرحلة العلاج المكثف، ومن ثم سيغيب عن المباريات الودية المتبقية قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم.
ويتابع الجهاز الطبي للمنتخب السعودي برنامج ياسر الشهراني الذي يجريه حاليًا في عيادة نادي الهلال، حيث يتلقى تقارير طبية بشكل دوري، من أجل تحديد موقفه.
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