"مصيبة وأمر غير مقبول" .. مرشح محتمل لرئاسة الاتحاد يثير الجدل بمواقفه

باب الترشح مفتوح وحتى الآن أنمار الحائلي يلتزم الصمت، لكنه ترك الجدل خلفه ينهش في أحد المرشحين المحتملين

الجميع يترقب حاليًا الرؤساء الجدد للرباعي الكبير في الدوري السعودي؛ الاتحاد، النصر، الهلال والأهلي، لكن الجدل الدائر حاليًا بشكل أكبر يخص العميد؛ بطل دوري روشن.

باب الترشح فتح بالفعل، ولم يتقدم بعد أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد السابق، بملف ترشحه، لكن كشف وليد المنصور؛ وكيل اللاعبين السابق، تفكيره في الترشح بالفعل.

وبمجرد انتشار خبر عزم المنصور الترشح، انتفض جمهور النادي الجداوي رافضًا له، ليس دعمًا للحائلي فقط، إنما كذلك لغيابه عن المشهد الاتحادي خلال فترة معاناة النادي من أزمة مالية طاحنة خلال السنوات الماضية.

عديد التغريدات هاجمت المنصور، لدفعه للتراجع من خوض الانتخابات، جاء من ضمنها حساب "فواز الروقي"، الذي كتب: "وليد المنصور وكيل الأعمال بعدما أصبح النادي أرض خصبة جاي يترشح؟!، طيب وينك يا وليد والاتحاد غرقان بالديون؟! طيب وينك يا وليد والاتحاد ينافس على الدوري ومحتاج دعم وين دعمك؟!، الآن جاي تسدد الـ100 ألف علشان بس تترشح وليس دعمًا للاتحاد؟؟، عفوًا صوتنا لن يذهب إليك لأن لم نراك وقت الشدة"، وزاد عليه حساب "الاتحاد سبورت": "وليد المنصور المرشح لرئاسة الاتحاد وجه غير معروف في الوسط الاتحادي.. لا شفناه كداعم ولا عضو شرف ولا كمنصب إداري ولا حتى كمشجع وليس لديه أي سيرة ذاتية أو أي انطباع جيد في الاتحاد .. وفجأة يبي يمسك رئاسة نادي الاتحاد فهذه بحد ذاتها مصيبة وأمر غير مقبول".

أما حساب يحمل اسم "حاتم" فعلق: "مع كامل الاحترام لشخص وليد المنصور، لكن أعتقد أن كرسي رئاسة أكبر نادي في البلد يستحق رجلًا ذو كفاءة عالية وليس وكيل أعمال لاعبين بـCV هشّ!، بانتظار باقي المرشحين"، فيما وجه "ابو العز 57" رسالة للمرشح المحتمل عبر الوسم الخاص به: "وينك يوم الاتحاد مكبل بالديون والقضايا والفريق فقير فنيًا وإداريًا ويلعب له أشباه لاعبين، ويصارع من أجل البقاء، والآن يوم شفت المليارات طلع لك صوت، قبل اليوم ما في أحد يعرفك".

جدير بالذكر أن البطولات عرفت طريقها من جديد للاتحاد في الموسم المنقضي، إذ حقق لقب كأس السوبر السعودي ثم دوري روشن السعودي.