مصيبة جديدة في دورتموند .. شكوى جنائية بحق نجم الفريق

اللاعب قد غاب عن مواجهة فريقه الأولى بالموسم

يواجه لاعب فريق بوروسيا دورتموند نيكو شولز مشكلة قانونية حيث يتهم من قبل صديقته السابقة بـ "العنف المنزلي".

وتقدمت صديقته بدعوى قضائية من خلال شكوى جنائية توضح فيها أنها تعرضت للعنف من قبل لاعب الدوري الألماني.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "SID" فإن شولز يواجه تلك القضية بالفعل حيث تم التأكيد من قبل بعض المصادر أن لاعب دورتموند لديه مشكلة قضائية حقيقية.

وأكدت المدعية العامة في دورتموند، سونيا فروديرمان، صحة التحقيق في وقت متأخر من مساء السبت، حيث قالت: "كان هناك تفتيش منزل وتم تأمين وسائل التخزين".

وطالبت الوكالة بوضع اقتباس من النادي الألماني حول تلك القضية، ويبدو أن المسؤولين في فريق بوروسيا قد تفاجئوا من فعلة لاعبهم.

حيث أوضح النادي: "لم نكن على علم بالتحقيق الذي أجراه المدعي العام - فيما يتعلق بالحياة الخاصة لنيكو شولز - حتى اليوم، ونغتنم التقرير كفرصة للسعي لإجراء حوار مباشر مع اللاعب حول المزاعم الخطيرة".

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وتحدث محامي اللاعب مع الصحافة حيث أكد أن المزاعم الموجهة لشولز غير دقيقة، كما قام نيكو على الفور بإلغاء تنشيط حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبتلك الواقعة، يخسر فريق بوروسيا نجمه الثاني في بداية الموسم، بعد إصابة سيباستيان هالير بسرطان الخصية وابتعاده عن النادي الألماني لفترة غير معلنة بعد.

جدير بالذكر أن شولز لم يدخل قائمة الفريق لمواجهة باير ليفركوزن بالأمس، والتي انتصر فيها دورتموند بنتيجة 1-0 في افتتاحية الموسم للفريق الأسود والأصفر.