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تصفيات كأس أمم افريقيا

مصطفى مراد فهمي مرشحًا لإدارة ملف أمم إفريقيا 2019

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اتحاد الكرة يدرس منح مصطفى مراد فهمي ملف إدارة كأس أمم إفريقيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يدرس اتحاد الكرة المصري، تعيين مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، في منصب مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد الكرة يدرس تعيين مصطفى مراد فهمي، على أن يساعده الثنائي محمد فضل لاعب الأهلي السابق ومحمود حسن وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

اتحاد الكرة وضع أيضًا العديد من الأسماء المرشحة، حال اعتذار مصطفى مراد فهمي عن هذا المنصب، لكي يتم الاختيار بينهم.

اختيارات المحررين

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن بين الأسماء المطروحة لتولي المهمة.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، حيث أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن فوز مصر بـ16 صوتًا مقابل صوت واحد.

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