مصطفى محمد يكتب: "الجو في البيت ساقعة" – ثم يقوم بحذفها

مهاجم الزمالك ينشر تغريدة ثم يقوم بحذفها.

نشر مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلاله على أنه متواجد في المنزل، قبل مباراة القمة أمام الأهلي بساعات قليلة.

الأهلي سيواجه الزمالك مساء اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب مصطفى محمد عبر "تويتر" تغريدة جاء خلالها: "الجو ساقعة أوي في البيت"، في إشارة منه إلى أنه متواجد في منزله، ولن يتواجد في مباراة القمة أمام الأهلي.

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وبعدما نشر مهاجم الزمالك التغريدة بنصف ساعة، قام محمد بحذفها، وهذا الأمر قد يؤشر إلى أمور أخرى.

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وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي الزمالك قرر خوض مباراة القمة باللاعبين الناشئين حتى لا يتعرض لأي عقوبات سواء خصم نقاط أو غرامات مالية.

ويرفض نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي، من أجل الاستعداد الجيد لمباراة الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.