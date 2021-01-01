مصطفى محمد يشكر القوات المسلحة بعد إتمام إجراءات سفره إلى تركيا

موقف مصطفى محمد من السفر إلى تركيا

حرص مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، على توجيه الشكر إلى القوات المسلحة المصرية، بعدما أتم إجراءات سفره إلى تركيا، للاحتراف في صفوف نادي جلطة سراي التركي.

جلطة سراي التركي أعلن عن ضم مصطفى محمد من صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، مع وجود بند بأحقية شراء عقده بشكل نهائي.

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ونشر محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "أشكر القوات المسلحة المصرية على المساعدة في إتمام إجراءات سفري لبداية مشواري الاحترافي"

وكانت بعض التقارير الصحفية المصرية، قد أشارت إلى أن سفر مصطفى محمد إلى تركيا قد تأجل بسبب عدم استخراج التصاريح العسكرية، وبالتالي سيتأخر عن الانتظام في تدريبات جلطة سراي.

يذكر أن مصطفى محمد تمسك بالانتقال إلى نادي جلطة سراي التركي، بعدما كانت إدارة نادي الزمالك ترفض احترافه، لحاجة الفريق الأبيض لخدماته خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد نادي الزمالك مع مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة، والتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم المقاولون العرب، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد.