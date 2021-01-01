مصطفى محمد .. مسلسل إثارة علامات الاستفهام مستمر

متى ينهي مصطفى محمد مسلسل صيامه عن التهديف؟

واصل مصطفى محمد، مهاجم فريق جلطة سراي، مسلسل ابتعاده عن زيارة شباك المنافسين، خلال مباراة فريقه أمام فاتح كاراجومروك، بالجولة 34 ضمن منافسات دوري السوبر التركي، ليتوقف عدد أهدافه عند 5 أهداف ببطولة الدوري، ولكن الأهداف ليست كل شيء، وهذا الأمر الذي سنناقشه سويًا.

جلطة سراي تعادل مع نظيره فاتح كاراجومروك بهدف لمثله، بالمباراة التي أقيمت مساء السبت، ليحتل الفريق المركز الثالث، خلف بشكتاش وفنربخشه، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ونقطة عن الوصيف.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد أساسيًا، حتى تم تغييره بالدقيقة 83 من عمر المباراة، حيث شارك بدلًا منه اللاعب كريستيان لوينداما، ولم يشارك منافسه الأول على مركز، اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو.

ونستعرض خلال السطور التالية، نستعرض خلال السطور التالية، أبرز ما قدمه مصطفى محمد خلال الـ83 دقيقة التي شارك فيها أساسيًا مع جلطة سراي أمام فريق كاراجومروك..

مصطفى محمد سجل هدفًا ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ليفشل في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال سير المباراة.

وسدد مصطفى محمد الكرة 5 مرات طوال المباراة، منها تسديدة على المرمى، و3 خارج المرمى، وتسديدة واحدة تصدى لها الدفاع، ولم ينجح للوصول إلى الشباك سوى مرة واحدة، حينما رفض الحكم احتساب الهدف.

ولمس مصطفى محمد الكرة في منطقة الخصم 7 مرات، وأتيحت أمامه فرصة محققة للتسجيل ولم يستغلها، ليظل بعيدًا عن التهديف ويثير علامات الاستفهام حول ما يقدمه.

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مصطفى محمد لعب هذا الموسم 10 مباريات ببطولة الدوري التركي، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف لزملائه بالفريق.