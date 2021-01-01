نجم تركيا الأسبق: على المهاجمين التعلم من مصطفى محمد

المهاجم المصري انتقل لجلطة سراي في الميركاتو الشتوي الماضي

أشاد نهاد قهوجي؛ نجم تركيا الأسبق، بالمصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، مطالبًا مهاجمي الدوري التركي من التعلم منه.

المهاجم المصري يقدم أداءً رائعًا مع فريق الأحمر والأصفر منذ انضمامه له خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إذ سجل أربعة أهداف خلال خمس مباريات.

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وقال قهوجي، خلال تصريحات نقلها موقع "sporx" التركي: "شاهدت مصطفى محمد لمدة 150 دقيقة، يجب أن يتابعه جميع المهاجمين ويتعلمون منه، هو لاعب يدير ظهره بشكل جيدة للغاية وسريع، وهذه الميزة تجعله خطرًا على مرمى المنافسين في أي لحظة".

وقاد المهاجم صاحب الـ23 عامًا جلطة سراي أمس السبت، لفوز أمام ألانيا سبور بهدف نظيف، سجله أمري كيلينك في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الـ26 من الدوري التركي الممتاز.

ويحتل رفاق مصطفى صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بشكتاش؛ صاحب الوصافة، والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

أربعة أهداف سجلها مصطفى محمد حتى الآن مع فريقه الجديد في مرمى باشاك شهير وفنربخشة وقاسم باشا في الدوري، وبمرمى ألانيا سبور في كأس تركيا.

يذكر أن الزمالك أعار مصطفى لجلطة سراي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.