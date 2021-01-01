ماركا عن مصطفى محمد: الهرم الرابع لمصر .. أنسى الجماهير فالكاو

مهاجم الزمالك المعار لم يسبقه فيما حققه سوى جوميس

تغنت صحيفة "ماركا" الإسبانية بما يقدمه المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي، في الدوري التركي، معتبرة إياه "الهرم الرابع" لمصر.

المهاجم المصري يبدع في ملاعب تركيا، وانطلق بطريقة رائعة، مسجلًا ستة أهداف خلال ست مباريات، بالدوري التركي وكأس تركيا.

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"ماركا" بدأت تقريرها قائلة: "خوفو وخفرع ومنقرع ومصطفى محمد، مصر أخرجت فرعونًا جديدًا، لكن في عالم كرة القدم، ليواصل مسيرة مواطنيه السابقين في أوروبا؛ حسام حسن، ميدو، عمرو زكي، محمد النني ومحمد صلاح".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن وجود المهاجم المصري أنسى جماهير جلطة سراي غياب نجمهم راداميل فالكاو؛ مهاجم الفريق، الذي يبتعد للإصابة خلال الفترة الحالية.

وسلطت الضوء كذلك على أن تسجيله ستة أهداف خلال ست مباريات، موضحة أنه لم يسبق أحد لفعل هذا، سوى الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الفريق السابق والهلال السعودي الحالي، الذي احتاج لأربع مباريات فقط لتسجيل خمسة أهداف.

الصحفي الإسباني أوجور ميليكي يقول للصحيفة واصفًا صاحب الـ23 عامًا: "يتميز بأسلوبه الرجولي وقوته في الملعب، بجانب سرعته، ليس من السهل العثور على مثله، أعتقد آخر لاعب كان يشبهه هو جوميس؛ لاعب الهلال السعودي الحالي".

يذكر أن مصطفى انتقل لفريق الأحمر والأصفر في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، مع بند يتيح للنادي التركي شرائه نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار.