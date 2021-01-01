المدير المالي للزمالك: جلطة سراي يمتلك الحق الحصري لشراء مصطفى محمد

تناقض واضح في الزمالك

حسم طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك الجدل المثار حول عقد مصطفى محمد ومدى أحقية جلطة سراي المعار له حاليًا في شرائه نهائيًا، وقد ناقض في تصريحاته ما قاله إبراهيم عبد الله عضو اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة شؤون النادي.

مصطفى كان قد انضم لجلطة سراي في انتقالات يناير الماضي بالإعارة لمدة موسم ونصف مقابل مليوني دولار مع حق شرائه نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار، وينتهي هذا الحق في 31 ديسمبر 2021.

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وقد ظهر الجدل حول هذا البند بعد تألق اللاعب والحديث عن عروض مالية كبيرة لشرائه من بعض الأندية الأوروبية خاصة الإنجليزية، إذ نفت أطراف وجوده وأشارت أطراف أخرى إلى حق الزمالك في رفضه حال وصله عرض أكبر وأبرزهم إبراهيم عبد الله، لكن حشيش حسم هذا الجدل تمامًا.

المدير المالي للنادي المصري أوضح عبر حسابه على فيس بوك أن جلطة سراي يمتلك حق شراء مصطفى محمد مقابل 4 ملايين دولار حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم تسديد المبلغ في يوليو 2022، وبشرط موافقة اللاعب وتوقيعه على العقد.

مضيفًا "منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب المحترف مصطفى محمد، فإن نادي جلاتاسراي (جلطة سراي) له حق حصري بموجبه يضمن نادي الزمالك لجلاتاسراي (جلطة سراي) الحق الحصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز (تتجاوز) ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ ٤ مليون دولار في اول يوليو ٢٠٢٢، ويسري الانتقال الدائم في اول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا".

أضاف "ولا تسري هذه الاتفاقية الا بإبرام عقد ملزم بين جلاتاسراي (جلطة سراي) و اللاعب، وحقوق اعادة البيع ١٥ ٪؜ من صافي الايراد لصالح نادي الزمالك".

تابع "وفي حالة عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع في اول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغي ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الاعارة".

وأتم "اريد اضافة نقطة مستقبلة في حالة انتقاله نهائي ثم اعادة بيعة برقم وليكن ٣٠ مليون كده هيكون نصيب نادي الزمالك الاجمالي وصل عشرة مليون دولار وده في حد علمي اغلى سعر اتباع بيه لاعب مصري من مصر".

ايضاح: منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب المحترف مصطفى محمد فإن نادي جلاتاسراي له حق حصري بموجبه يضمن نادي... Posted by Tarek Hashish on Friday, February 26, 2021

وقد أكد حشيش حديثه بتصريحات لاحقة لبرنامج "جمهور التالتة"، بقوله "اختصارًا لكافة التفاصيل في عقد مصطفى محمد، جلطة سراي يحق له شراءه نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار قبل نهاية العام الحالي، بشرط موافقة اللاعب".

يُشار إلى أن بداية المهاجم صاحب الـ23 عامًا الممتازة مع جلطة سراي وإحرازه 4 أهداف خلال 5 مباريات لفتت إليه أنظار عدد من الأندية الأوروبية، وقد كشفت مصادر صحفية عن متابعة كريستال بالاس الإنجليزي له.