مصطفى محمد: رفضت عرض فنربخشه والآن جلطة سراي هو عائلتي

جلطة سراي يقدم صفقاته الجديدة

أكد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، أنه يشعر بسعادة كبيرة في فريق الأحمر والأصفر، معربًا عن سعادته من طريقة تعامل الجماهير معه.

المصري صاحب الـ23 عامًا كان قد انتقل للنادي التركي خلال يناير الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، لمدة موسم ونصف، مع خيار الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

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وقال مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم صفقات ناديه الجديدة: "في العام الماضي تلقيت عرضًا من نادي فنربخشه، لكنني لم أوافق عليه، والآن أشعر أن جلطة سراي مثل عائلتي الثانية، فقد استقبلتني الجماهير بطريقة رائعة، سعدت كثيرًا بذلك".

مصطفى شارك في مباراتين مع جلطة سراي أمام باشاك شهير وفنربخشه، نجح في التسجيل كلتيها، لتتغنى جماهير ناديه به.

ويستعد جلطة سراي لمواجهة ألانيا سبور غدًا الأربعاء، في ربع نهائي كأس تركيا، فيما يلتقي بعدها بقاسم باشا في الجولة الـ25 من الدوري التركي.

ويحتل رفاق المهاجم المصري صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 48 نقطة، متفوقين بفارق الأهداف، عن فنربخشه؛ صاحب الوصافة، بنفس الرصيد من النقاط.