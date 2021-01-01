فيديو | مصطفى محمد يسجل سريعًا .. جلطة سراي يهزم باشاك شهير بثلاثية

المحترف المصري وصل لتركيا قبل يومين فقط

قدم المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، نفسه سريعًا إلى جمهور ناديه، بمشاركته في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، أمام باشاك شهير، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي الممتاز.

فريق الأحمر والأصفر انتهى الشوط الأول متقدمًا بهدف وحيد، سجله في اللحظات الأخيرة من الشوط، عن طريق هنري أونيكورو.

اقرأ أيضًا | مصطفى محمد يشكر القوات المسلحة بعد إتمام إجراءات سفره إلى تركيا

ومع بداية الشوط الثاني، دفع فاتح تريم؛ المدير الفني لجلطة سراي، بالوافد الجديد مصطفى محمد، بدلًا من أوغينيكارو إيتيبو.

وأضاف ريان دونك الهدف الثاني لكتيبة فاتح تريم في الدقيقة 64 من عمر المباراة، قبل أن يحرز المحترف المصري الهدف الثالث في الدقيقة 2+90 عن طريق ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد جلطة سراي إلى النقطة 45 في وصافة جدول الترتيب، بينما يأتي باشاك شهير في المركز الـ15 بـ24 نقطة.

يذكر أن مصطفى انضم لجلطة سراي قبل أيام، على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع وجود خيار الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.