مصطفى فتحي وأوباما والشيخ ينالون إعجاب أجيري

المنتخب المصري يستعد لبطولة إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يغادر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لقضاء عطلته مع عائلته.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد التأهل رسميًا خلال الفترة الأخيرة بعد الفوز على المنتخب التونسي في تصفيات البطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن المكسيكي خافيير أجيري، سلم الجهاز المعاون له قبل مغادرة مصر قائمة ببعض الأسماء الجدد. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ونالت بعض الأسماء في الفترة الأخيرة إعجاب أجيري في منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى لوضع المنظار عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير أن كلًا من يوسف أوباما ومصطفى فتحي لاعبا الزمالك وأحمد الشيخ من الأهلي ومحمود متولي وطارق طه من الإسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة، ضمن خيارات أجيري.

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ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مصير ملف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون، وترشح مصر وجنوب إفريقيا لتنظيمها.