مصر للمقاصة يكشف عن التعاقد مع إمانويل أمونيكي خلفًا لميدو

مصر للمقاصة يتعاقد مع النيجيري إيمانويل أمونيكي

كشف محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة عن التعاقد مع النيجيري إيمانويل أمونيكي لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كان مصر للمقاصة قد أعلن عن رحيل أحمد حسام ميدو بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي وتواجده في المراكز المتأخرة.

أكثر من مدرب دخل دائرة اهتمام إدارة مصر للمقاصة من أجل اختيار المدير الفني الجديد كان على رأسهم طارق مصطفى وأسامة نبيه.

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وقال محمد عبدالسلام في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، اليوم السبت، إنه تعاقد مع النيجيري إيمانويل أمونيكي لتدريب الفريق.

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وأكد رئيس مصر للمقاصة أن عقد أمونيكي يمتد لنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز خلفًا لأحمد حسام ميدو.

مصر للمقاصة يحتل المركز الـ15 من الدوري المصري الممتاز بعد مرور 15 جولة حيث حقق فوزين وتعادل في 6 وتلقى 7 هزائم.