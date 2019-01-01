بيان رسمي - إعلان لاعبي مصر "الاعتذار واجب" مُحرف ومُسرب

لاعبو منتخب مصر أشعلوا غضب الجماهير أكثر بإعلان مستفز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الشركة المسؤولة عن إعلان لاعبي منتخب مصر تحت مسمى "الاعتذار واجب"، بيانًا رسميًا، تؤكد خلاله أنه تم تحريف الرسالة الأساسية للإعلان وتم تسريبه دون علمها.

مصر كانت قد ودعت كأس أمم أفريقيا 2019، المقامة على أرضها ووسط جماهيرها، من دور الـ16 بهزيمة بهدف وحيد في الوقت القاتل أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إعلان لأحد شركات المشروبات الغازية، يظهر به عدد من لاعبي المنتخب منهم أحمد المحمدي وطارق حامد ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمود علاء ونبيل دونجا، يوجهون اعتذار للشعب المصري على الإخفاق بطريقة استفزت الجماهير.

وشن الجمهور هجومًا حادًا على اللاعبين مطالبين بعد تمثيلهم للمنتخب الوطني مرة أخرى، معتبرين الإعلان استخفافًا بحجم الإخفاق.

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شركة المياة الغازية أصدر بيان توضيحي، جاء فيه: "بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من الإعلان التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تؤكد الشركة أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"وتوضح الشركة أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشئون القانونية للتحقيق فيما حدث، لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف رسالتها الأساسية الايجابية التي كانت (الكورة في ملعبنا) كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية الوفية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة، وعندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة تقرر عدم نشر النسخة الرسمية إلا أنه عقب الخروج من دور الـ16 فوجئنا بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى (الاعتذار واجب)".

وتابع البيان: "منذ بداية تداول النسخة غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحذف هذه النسخة عن طريق التواصل مع المواقع التي قامت بتداولها".

الشركة اختتم بيانها: "نؤكد حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق وأنها لن تتهاون في معاقبة كل المسؤولين عن هذه الواقعة".

يذكر أن وداع البطولة أطاح بالجهاز الفني بالكامل بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، والذي كان من المقرر أن يستمر عقده حتى كأس العالم قطر 2022.

وكذلك أعلن هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته، داعيًا أعضاء المجلس بالاستقالة، وهو ما استجاب له الجميع.