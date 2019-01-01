مدرب جنوب أفريقيا: استحقينا الفوز وأنتظر دعم الجماهير المصرية

البافانا بافانا أطاحوا بالفراعنة مبكرًا على أرضها ووسط جمهورها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب ستيوارت باكستر؛ المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، الجمهور المصري بمساندة البافانا بافانا بعد خروج منتخبهم من كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز أمام الفراعنة.

البافانا بافانا أطاحت بالفراعنة على أرضهم ووسط جمهورهم من دور الـ16 بالبطولة القارية بهزيمتهم بهدف قاتل في الدقيقة 85.

وقال باكستر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا عديد الفرص السهلة أمام مصر وقدمنا مباراة قوية، لاعبينا كانوا رجالًا وهاجموا بشكل رائع، لذلك استحقينا الفوز".

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وأضاف: "نحن تحكمنا بالمباراة، وظهرنا بمستوى مميز، ونجحنا في إغلاق المساحة أمام مرمانا وأوقفنا خطورة مصر".

مدرب البافانا بافانا اختتم: "الضغط الكبير علينا بالمباراة كان مصدره الجماهير المصرية، عليهم ألا يحزنوا على فريقهم، وأنتظر مساندتهم لنا أمام نيجيريا وفي الأدوار المقبلة".

يذكر أن البافانا بافانا يواجهون منتخب نيجيريا في ربع النهائي، حيث أقصى النسور الخضراء منتخب الكاميرون بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.