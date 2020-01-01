مصر تعتلي صدارة مجموعتها بثلاثية في مرمى توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021

الفراعنة يزيحوا جزر القمر من الصدارة

حقق المنتخب المصري فوزه الثاني خلال أيام أمام منتخب توجو بثلاثية مقابل هدف وحيد، عل ملعب كيجي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

أصحاب الأرض بدأوا المباراة بضغط هجومي، ولولا تألق محمد الشناوي؛ حارس مرمى الفراعنة، لتقدموا بأكثر من هدفين، إذ بدأت الهجمات في الدقيقة 11، بعدما مر لابا كودجو من المدافع المصري أحمد حجازي، ثم أرسل عرضية خطيرة، لكنها مرت بسلام على المرمى.

وفي الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، نجح المنتخب المصري في هز الشباك بالهدف الأول، عن طريق تسديدة من على قوس منطقة الـ18 بأقدام محمد مجدي "أفشة"، بعدما راوغ المدافع بشكل رائع.

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وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للفراعنة، بعدما استقبل تمريرة طويلة من الحارس الشناوي، مرت من مدافعي توجو، ليستغل تقدم الحارس ويضع الكرة في الشباك.

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وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، طالب لاعبو مصر بضربة جزاء، بعد احتكاك قوي مع المهاجم أحمد حسن "كوكا"، لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثالث مسددًا الكرة من لمسة واحدة، بعدما استقبل كرة عرضية من أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 86، كاد مدافع الفراعنة محمود حمدي "الونش" في تسجيل الهدف الأول لتوجو بالخطأ في مرماه، إلا أن العارضة تصدت له، لترتد الكرة إلى الشناوي، الذي أمسك بها بسلام.

توجو تمكنت من تسجيل هدفها الوحيد بالمباراة في الدقيقة 90+3 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من ضربة ركنية، أسكنها اللاعب في الشباك وسط ارتباك دفاعي من مصر.

الفوز رفع رصيد الفراعنة إلى النقطة الثامنة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، متفوقين عل جزر القمر بفارق الأهداف، بينما تجمدت توجو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.