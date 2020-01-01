مصر تهزم البرازيل لأول مرة في تاريخها وتتوج بالبطولة الدولية

كتيبة شوقي غريب تسقط السامبا بثنائية

حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب، الفوز أمام البرازيل بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن البطولة الدولية الودية، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

أولمبيو السامبا سيطروا على أغلب مجريات المباراة، لكن دون جدوى حقيقية، فلم يحرزوا سوى هدف وحيد في الدقيقة 1 من عمر الشوط الأول، بعدما سدد ماتيوس كونا رأسية في المرمى، أخرجها محمود جاد؛ حارس الفراعنة، لكن أعادها رودريجو في الشباك من جديد.

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ومع مرور ثلاث دقائق من عمر الشوط الثاني، تعادل المصريون من رأسية كريم العراقي، بعدما استقبل عرضية من كريم فؤاد.

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وفي الدقيقة 56 من عمر المباراة، ومن هجمة مرتدة أحرز الفراعنة الهدف الثاني، بعدما انطلق عبد الرحمن مجدي بشكل رائع، ثم سلم الكرة لأحمد ياسر ريان، ليضعها في الشباك.

هذا الفوز هو الأول في تاريخ المنتخبات المصرية أمام منتخبات البرازيل في مختلف الأعمار، وتوجوا به أبطالًا للبطولة الدولية الودية، والتي شارك بها كذلك منتخب كوريا الجنوبية.

مصر كانت قد تعادلت في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية سلبيًا دون أهداف، أما البرازيل فانتصرت على الأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد.