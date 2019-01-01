مصر تستضيف لقاء استعراضي لنجوم العالم تحت سفح الأهرامات

لقاء استعراضي يشارك فيه أساطير كرة القدم في العالم، تحت سفح الأهرامات.

تستعد مصر لاستضافة مباراة استعراضية، بين نجوم كرة القدم في العالم، بمشاركة حوالي 30 لاعبًا، خلال شهر يناير المقبل، تحت سفر الهرم الأكبر.

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنهى كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستضافة المباراة، خلال شهر يناير القادم.

صبحي حصل على موافقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، على إقامة المباراة بمنطقة الأهرامات يوم 6 يناير، على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي، والمقرر له 7 يناير في الغردقة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كان أرسل خطابًا لوزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الحصول على كافة الإجراءات وإنهاء كافة التصاريح اللازمة، لإقامة مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم في العالم، سيتم تنظيمها بمعاونة الاتحاد الدولي "فيفا".

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سيتواجد في مصر حوالي 30 لاعبًا من أساطير الكرة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يناير المقبل، سيقومون بزيارة إلى جامعة القاعرة، وإجراء حوارات مع الطلاب، ثم خوض مباراة استعراضية قبل التوجه إلى الغردقة.

وعقد اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة حضره مسئولو الكاف والفيفا والشركة المنظمة للمباراة الاستعراضية والدكتور أحمد نبيل الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة لتنسيق كافة الترتيبات اللازمة من اجل إنجاح هذا الحدث الهام.