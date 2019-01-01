مصر المقاصة ينجح فيما فشل به الأهلي والزمالك ويتعادل أمام بيراميدز

الكتيبة الزرقاء فقدت نقطتين بعد ستة انتصارات متتالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوقف مصر للمقاصة انتصارات بيراميدز بخطف نقطة التعادل في الدقائق الأخيرة، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة بدأت هجومية من جانب الفريقين، وكاد أن يتقدم جون أنتوي؛ لاعب الفريق الفيومي؛ مبكرًا بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة، لكنها علت العارضة بقليل.

وظهرت الكتيبة الزرقاء في فرصة خطيرة بالدقيقة 25 بعد بينية رائعة من عمر خربين إلى محمد مجدي "قفشة"، سددها الأخير، لكن محمد كوكو؛ حارس المقاصة، تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، سجل بيراميدز هدف المباراة الوحيد بأقدام عبد الله السعيد بعد عرضية أرضية من عمر خربين.

أحمد الشناوي؛ حارس الكتيبة الزرقاء، تألق وتصدى لرأسية خطيرة من أنتوي حولها إلى ركنية في الدقيقة 36.

وظهر السعيد في لقطة دفاعية رائعة مع بداية الشوط الثاني، حيث أبعد تسديدة قوية من صلاح عاشور؛ لاعب الفريق الفيومي.

وبعد إهدار عديد الفرص، نجح المقاصة في إدراك التعادل في الدقيقة 86 بعد عرضية أرضية من ميدو جابر وصلت إلى أنتوي، الذي سددها مباشرة في الشباك رغم محاولات الدفاع والحارس للتصدي له.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 64 في المركز الأول، بينما يأتي المقاصة في المركز السادس بـ42 نقطة.