تركي آل الشيخ يشمت في الاتحاد المصري

مالك بيراميدز السابق يرى أن ماحدث انتقامًا له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتبر تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز السابق، وداع منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2019، انتقامًا له لما شهده خلال تواجده لمدة عام كامل في الدوري المصري الممتاز.

الفراعنة ودعوا البطولة الأفريقية أمس السبت، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا في الوقت القاتل، بدور الـ16.

وعقب ساعات من الهزيمة، أعلن هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة الجهاز الفني، وتقديم استقالته من منصبه داعيًا أعضاء المجلس لتقديم استقالتهم، وهو ما استجاب له الكثير من الأعضاء.

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وعلق آل الشيخ على ما حدث، عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله، لم يظلمني أحد إلا ويريني به الله يومًا".

يذكر أن مالك بيراميدز الراحل مؤخرًا عن القلعة الزرقاء، بعد تعرضه لعديد الأزمات في الدوري المصري، حتى اضطر في إحدى الأزمات للتهديد بشكوى الاتحاد المصري للاتحاد الدولي "فيفا".

ويمتلك حاليًا الإماراتي سالم الشامسي نادي بيراميدز، بعدما كان نائبًا لآل الشيخ في القلعة الزرقاء خلال الموسم المنقضي.