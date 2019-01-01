مصري وتونسي وفرنسي مرشحون لخلافة جاريدو بالرجاء المغربي

الأخضر أقال الإسباني بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يدرس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي حاليًا عدد من السير الذاتية للتعاقد مع أحد المدربين لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وكان مجلس النسور قد أقال الإسباني خوان كارلوس؛ المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي بثنائية نظيفة، بذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ووفقًا لموقع "المنتخب" المغربي فإن إدارة الأخضر تفضل التعاقد مع مدرب أجنبي وليس محليًا، وجاء الثلاثي المصري حسام حسن، والفرنسي باتريس كارتيرون، والتونسي علي معلول، على رأس قائمة المرشحين.

حسام حسن كان قد تمت إقالته من تدريب بيراميدز مؤخرًا، بينما أقيل الفرنسي من تدريب الأهلي المصري، أما التونسي فقد فسخ تعاقده مع الدحيل القطري.

يذكر أن يوسف السفري وبوشعيب المباركي يقودان الرجاء خلال الفترة الحالية مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.