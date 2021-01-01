مصدر مقرب من راموس يكشف: مبابي سبب غضبه من ريال مدريد!

سيرخيو راموس غاضب من ريال مدريد بسبب كيليان مبابي ومحاولة ضمه بمقابل مادي كبير!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن غضب النجم الإسباني سيرخيو راموس من إدارة ناديه ريال مدريد بسبب مماطلتهم في مفاوضات تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن سبب غضب راموس الأساسي هو رفض النادي لطلباته المالية بشكل مستمر.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر مقرب من راموس كشف عن أسباب إضافية جعلت من غضبه أكبر، كان على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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وقال المصدر المقرب للنجم الإسباني: "يقولون أن النادي لا توجد به أموال، بينما يخططون لصرف 150 مليون يورو من أجل شراء مبابي في الصيف المقبل".

وأضاف معربًا عن غضبه من الراتب الذي تم عرضه على مبابي والذي انتشرت أخباره في الصحف: "سيقدمون له 20 مليون يورو في الموسم الواحد!".

وكان ريال مدريد قد رفض عدة مرات تقديم العرض الذي يطلبه سيرخيو راموس من أجل تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن عقد راموس في ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه يستطيع الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.