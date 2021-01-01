مصدر الخطورة الأبرز العاشق لشباك ريال مدريد.. ماذا قدم سواريز في الديربي؟

أداء مميز..

برز لويس سواريز كأحد نجوم ديربي العاصمة الإسبانية الذي جمع بين فريقه أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء الأحد، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لن يكون من الغريب قول أن سواريز هو العاشق الأول لشباك ريال مدريد، فبهدفه اليوم في شباك كورتوا بات النادي الملكي هو ثاني أكثر الأندية التي سجل عليها بمختلف القمصان بـ12 هدفًا، بعد فالنسيا بـ13 هدفًا.

لكن كيف أظهر سواريز قيمته الاستثنائية كمهاجم اليوم في الديربي؟ يظهر ذلك جليًا من خلال الأرقام، إذ أن الدولي الأوروجوياني سدد 4 مرات ناحية مرمى كورتوا وكان مصدر الخطورة الأولى لكتيبة دييجو سيميوني.

إلى جانب إحرازه للهدف، كاد صاحب الـ33 عامًا أن يُحرز هدفًا آخر وأهدر فرصة كبيرة من خلالها كانت المباراة لتٌقتل تمامًا، كما مرر تمريرة مفتاحية واحدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

في الالتحامات كانت الغلبة لمدافعي ريال مدريد، سواءً في على الأرض (6 التحامات نجح سواريز في 2 منها فقط) أو في الهواء (5 التحامات نجح سواريز في 2 منها فقط).

أضفى سواريز عمقًا إضافيًا لتشكيلة أتلتيكو مدريد أمام الريال، يتضح في عدد تمريرات الصحيحة التي بلغت نسبتها 79%، في الوقت الذي لمس فيه الكرة 55 مرة وخسرها فقط في 12 مناسبة.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن الهدف الذي أحرزه سواريز جعل إجمالي أهدافه على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم 17 هدفًا، ليأتي في المرتبة الثانية خلف صديقه المقرب ليونيل ميسي صاحب الـ19 هدفًا مع برشلونة.

الجدير بالذكر أن التعادل قد جعل أتلتيكو مدريد يحافظ على صدارته للدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب الملاحقين برشلونة.