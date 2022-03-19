مصائب قوم عند قوم فوائد .. إصابة بنزيما تعيد جيرو لمنتخب فرنسا

قرر ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي استبعاد المهاجم الدولي كريم بنزيما من قائمة الفريق للتوقف الدولي القادم.

وكان كريم هو أحد اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام لمنتخب بلاده، خاصةً بعد الفترة الأخيرة التي يسير فيها مهاجم ريال مدريد بشكل مميز.

لكن تعرض بنزيما لإصابة في ربلة الساق ستحرمه من التواجد رفقة منتخب بلاده، وجاء أوليفييه جيرو كبديل للاعب المصاب.

ما هو موقف بنزيما الحالي؟

يعاني مهاجم ريال مدريد من إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها ضد مايوركا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وسيغيب المهاجم الفرنسي الدولي عن لقاء الكلاسيكو المرتقب مساء الأحد في الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك رغم الاختبارات الإيجابية التي أجريت أمس، والتي منحت كارلو أنشيلوتي الأمل في ظهور نجم الفريق الأول أمام برشلونة.

ماذا عن المنتخب الفرنسي؟

اضطر ديدييه ديشان إلى استدعاء مهاجم آخر لإكمال قائمته المكونة من 23 لاعبًا التي قدمها يوم الخميس الماضي.

وضمت القائمة أسماء جديدة تظهر لأول مرة مع المنتخب الفرنسي ومن الممكن أن تسجل مشاركتها الدولية الأولى مثل نوكونكو وكلاوس.

وتحدث المدرب ديشان حول ضم جيرو حيث قال: "الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لجيرو في ميلان وأنا سعيد من أجله".

وواصل: "لدي خيارات لأقوم بها، أعرف جيدًا ما كان قادرًا على فعله معنا، لا يزال جيرو قابلاً للاختيار ومتاحًا لفريق فرنسا".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يستعد لمواجهة ساحل العاج وجنوب إفريقيا في التوقف الدولي القادم.

اقرأ أيضًا..

غيابه لا يدعو للذعر .. ماذا قدم بنزيما في الكلاسيكو بعد رحيل رونالدو؟

أنشيلوتي: برشلونة ينافس على الدوري وبيل قد يكون بديلًا لبنزيما

ريال مدريد وبرشلونة ..هكذا كان لاعبو الكلاسيكو عندما كانوا أطفالًا