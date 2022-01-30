مصائب قوم عند قوم فوائد .. أزمة جرينوود قد تحسم حكاية ديمبيلي مع برشلونة!

تقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي إلى إدارة برشلونة من أجل الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي هذا الشتاء.

وكما هو معروف فإن ديمبيلي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الصيف المقبل، وفشلت مفاوضات التجديد بسبب مطالبه المادية المرتفعة.

برشلونة يحلم بالتخلص من ديمبيلي هذا الشتاء حتى يتسنى له ضم لاعبين آخرين، ولجني بعض الأموال من خلفه بدلًا من الرحيل مجانًا بالصيف المقبل.

ووفقًا لما نشره الصحفي "بيدرو ألميدا" فإن مانشستر يونايتد تقدم بعرض بقيمة 20 مليون يورو للتعاقد مع ديمبيلي.

وربما أن تحرك مانشستر يونايتد في مسار التعاقد مع الدولي الفرنسي منطقيًا بعد استبعاد ماسون جرينوود بعد مزاعم العنف الموجهة ضده.

ولا يُعرف حتى الآن ما هو موقف ديمبيلي من العرض، وإن كان من المتوقع أن يكون برشلونة مرحبًا للغاية بهذه الصفقة.

النادي الكتالوني يسعى للتعاقد مع ألفارو موراتا أو بيير أوباميانج في الميركاتو الشتوي، والحل الوحيد لذلك هو رحيل ديمبيلي، ليوفر مساحة مالية.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي يريد الاستمرار حتى نهاية الموسم ثم الرحيل مجانًا للحصول على مكافأة انتقال ضخمة من ناديه الجديد.

كما تجدر الإشارة إلى أن إدارة برشلونة وكذلك تشافي هيرنانديز أعلنوا بوضوح لديمبيلي أنه لن يرتدي قميص البرسا حتى نهاية الموسم إن لم يجدد عقده.