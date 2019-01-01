مصادر.. هيجوايين سينضم رسميًا لتشيلسي مساء اليوم

هيجوايين يقترب من الانضمام رسميًا إلى صفوف تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت عدة مصادر صحفية إيطالية وإنجليزية أن النجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين سيصل إلى لندن مساء اليوم الثلاثاء من أجل التوقيع رسميًا على انتقاله إلى صفوف تشيلسي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان هيجوايين قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي منذ فترة كبيرة، وتحدثت الصحف والمصادر عن إتمام الصفقة قبل حوالي أسبوعين في انتظار الإعلان الرسمي.

وتمت صفقة هيجوايين في إطار صفقة ثلاثية ينتقل على إثرها ألفارو موراتا إلى أتليتيكو مدريد وكريستوف بيوتيك إلى ميلان وجونزالو هيجوايين إلى تشيلسي.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن أي من الصفقات الثلاثة حتى اللحظة، ولكن المصادر رجحت حسم الصفقات الثلاثة والاتفاق على كافة التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

وكان هيجوايين قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف تشيلسي الصيف الماضي قبل انتقاله إلى ميلان، ولكن إدارة النادي اللندني لم تحبذ الفكرة وقتها وعارضت طلب المدرب ماوريسيو ساري.

يذكر أن هيجوايين سينتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يضمن لتشيلسي أحقية الشراء بعد نهاية فترة الإعارة.