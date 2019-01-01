مصادر | لامبارد سيكون خليفة ساري في تشيلسي

تشيلسي يفكر في فرانك لامبارد من أجل خلافة ساري الذي أصبح على رادار يوفنتوس خلفًا لأليجري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية وإيطالية أن مدرب نادي ديربي كاونتي حاليًا فرانك لامبارد قد يكون هو خليفة ماوريسيو ساري في تشيلسي.

وكان ساري قد اقترب من الرحيل عن تشيلسي بعد خلافاته الأخيرة مع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وحول ذلك، قالت صحيفة سكاي إيطاليا إن تشيلسي يفكر فعليًا في الوقت الحالي في إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مايو ٢٠١٩

وسيكون فرانك لامبارد هو الرجل الذي سيخلف ماوريسيو ساري في تشيلسي، وذلك حسب العديد من المصادر الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يكون ساري خيارًا مطروحًا في يوفنتوس، وذلك عقب رحيل ماسيمليانو أليجري عن الفريق بعد 5 سنوات قضاها هناك.

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يذكر أن فرانك لامبارد سيقود ديربي كاونتي في مباراة نهائي المحلق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا الإثنين المقبل.