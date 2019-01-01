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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مصادر | كونتي مدربًا لإنتر خلال أيام

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Getty/Goal
سكاي إيطاليا تؤكد موافقة إنتر على شروط كونتي واقتراب الإعلان الرسمي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قد وافق على شروط إدارة إنتر من أجل تولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان كونتي قد ارتبط بمفاوضات مع إنتر منذ أن تولى جيوسيبي ماروتا منصب المدير التنفيذي للنيراتزوري في فبراير الماضي.

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وقال تسكاي إيطاليا إن كونتي دق وافق على شروط إدارة إنتر، كما وافقت الإدارة على مطالبه بخصوص الراتب والصلاحيات.

وبذلك أصبح الفيصل بين تولي كونتي منصب المدير الفني وبين أن يتم ذلك هو الإعلان الرسمي فقط والذي من المتوقع أن يتم بعد نهاية الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

وأكدت معظم الصحف الإيطالية في الآونة الأخيرة ووسائل الإعلام تولي كونتي تدريب النيراتزوري الموسم المقبل خلفاً للوشيانو سباليتي.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل مع إيمبولي ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي في مباراة يحتاج للفوز بها من أجل بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

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